Зеленский обсудил мирный процесс с премьером Нидерландов

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов мирный процесс
Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 27 ноября, провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Стороны обсудили работу над миром.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского с Схоофом
Стороны обсудили дипломатическую ситуацию после встреч на уровне советников в Женеве, а также заседание Коалиции желающих.
"Рассчитываем, что конструктивное сотрудничество со всеми партнерами позволит реализовать толчок к миру, который есть сейчас. Работа с нашей стороны всегда была и будет максимально содержательной", — отметил Зеленский.
Кроме того, глава государства рассказал о потребностях Украины для обороны и защиты гражданской инфраструктуры.
Зеленский поблагодарил Схоофа за постоянную поддержку и готовность помогать Украине.
Напомним, 27 ноября глава государства провел разговор с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Стороны обсудили шаги к миру в Украине.
А 26 ноября Зеленский провел заседание Ставки. В частности, он отметил необходимость быстрого наращивания производства средств ПВО.
