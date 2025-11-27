Зеленский обсудил мирный процесс с премьером Нидерландов

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 27 ноября, провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Стороны обсудили работу над миром.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с Схоофом

Стороны обсудили дипломатическую ситуацию после встреч на уровне советников в Женеве, а также заседание Коалиции желающих.

"Рассчитываем, что конструктивное сотрудничество со всеми партнерами позволит реализовать толчок к миру, который есть сейчас. Работа с нашей стороны всегда была и будет максимально содержательной", — отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства рассказал о потребностях Украины для обороны и защиты гражданской инфраструктуры.

Зеленский поблагодарил Схоофа за постоянную поддержку и готовность помогать Украине.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 27 ноября глава государства провел разговор с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Стороны обсудили шаги к миру в Украине.

А 26 ноября Зеленский провел заседание Ставки. В частности, он отметил необходимость быстрого наращивания производства средств ПВО.