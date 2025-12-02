Видео
Зеленский обсудил сотрудничество с ирландскими бизнесами

Зеленский обсудил сотрудничество с ирландскими бизнесами

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 22:23
Зеленский в Ирландии встретился с представителями бизнеса в Ирландии
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями ирландского бизнеса. Они обсудили сотрудничество и инвестиции в дальнейшее восстановление Украины.

О результате встречи глава государства рассказал в своем Telegram во вторник, 2 декабря.

Встреча стала первым подобным форматом взаимодействия украинского лидера и представителей бизнеса Ирландии. Президент подчеркнул, что инвесторы имеют высокий интерес к сотрудничеству и инвестированию средств в развитие Украины.

Володимир Зеленський зустрівся з інвесторами в Ірландії
Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Ирландии

"Интерес ирландских компаний к сотрудничеству большой и очень важен. Надеемся, что во всех сферах, которые сегодня обсудили, сможем углубить нашу совместную работу. Ожидаем инвестиций, которые усилят нашу устойчивость сейчас и станут вкладом в восстановление страны. Благодарен всем, кто присоединился и поддерживает Украину. Этот форум состоялся впервые, и рассчитываем, что такое взаимодействие между нашими странами и компаниями будет укрепляться и в дальнейшем", — сообщил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский и первая леди прибыли в Ирландию с официальным визитом 2 декабря. Президент встретился со своей ирландской коллегой Кэтрин Коннолли.

Кроме того, стало известно, что правительство Ирландии согласовало новый пакет помощи для Украины.

Владимир Зеленский инвестиции Ирландия бизнес встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
