Эксперт назвал сумму для восстановления Украины инструментом манипуляции для Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Озвученные суммы в 700-800 миллиардов долларов, которые фигурируют в публичных заявлениях по восстановлению Украины, не стоит воспринимать как реалистичный финансовый план. Большие цифры прежде всего имеют политико-экономическую функцию и направлены на то, чтобы заинтересовать Дональда Трампа, для которого экономика традиционно является ключевым приоритетом

Такую позицию в эфире Вечір.LIVE высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Ус отметил, что в этой логике Украина пытается подать тему мира и восстановления как потенциально выгодный бизнес-проект, апеллируя к возможным прибылям и масштабам инвестиций.

Эксперт обратил внимание, что пока нет четкого понимания, кто именно и за счет каких источников должен предоставить сотни миллиардов долларов. Он напомнил, что значительная часть помощи, в частности в сфере вооружения, уже формирует финансовые обязательства Украины, а тема долгов остается политически чувствительной даже для американской стороны.

"Для него всегда важно быть в этих цифрах. Потому что он тогда своей аудитории в США скажет, вот видите, вот там в Украине, например, будут проекты, и мы же будем это все контролировать, мы будем на потоках. Деньги будут идти в американские компании, а их мы будем собирать по всему миру. То есть здесь же главное заинтересовать Трампа", — заявил Ус.

Комментируя предложения по созданию специальных фондов, в частности для развития человеческого капитала и возвращения украинцев, Ус отметил, что разговоры о 700-800 миллиардах долларов — это как "фата-моргалка".

"Я это воспринимаю не как то, что может быть реализовано, а то, что сделается, чтобы заманить Дональда Трампа", — пояснил Иван Ус.

Недавно Владимир Зеленский обсудил в Ирландии потенциальные возможности финансирования восстановления Украины и бизнес-проекты.