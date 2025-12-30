Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаКомпанииТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыИнвестицииЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Это приманка для Трампа — как манипулируют отстройкой Украины

Это приманка для Трампа — как манипулируют отстройкой Украины

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 09:56
Эксперт назвал сумму для восстановления Украины инструментом манипуляции для Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Озвученные суммы в 700-800 миллиардов долларов, которые фигурируют в публичных заявлениях по восстановлению Украины, не стоит воспринимать как реалистичный финансовый план. Большие цифры прежде всего имеют политико-экономическую функцию и направлены на то, чтобы заинтересовать Дональда Трампа, для которого экономика традиционно является ключевым приоритетом

Такую позицию в эфире Вечір.LIVE высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Реклама
Читайте также:

Эксперт объяснил, почему суммы на восстановление Украины не соответствуют действительности

Ус отметил, что в этой логике Украина пытается подать тему мира и восстановления как потенциально выгодный бизнес-проект, апеллируя к возможным прибылям и масштабам инвестиций.

Эксперт обратил внимание, что пока нет четкого понимания, кто именно и за счет каких источников должен предоставить сотни миллиардов долларов. Он напомнил, что значительная часть помощи, в частности в сфере вооружения, уже формирует финансовые обязательства Украины, а тема долгов остается политически чувствительной даже для американской стороны.

"Для него всегда важно быть в этих цифрах. Потому что он тогда своей аудитории в США скажет, вот видите, вот там в Украине, например, будут проекты, и мы же будем это все контролировать, мы будем на потоках. Деньги будут идти в американские компании, а их мы будем собирать по всему миру. То есть здесь же главное заинтересовать Трампа", — заявил Ус.

Комментируя предложения по созданию специальных фондов, в частности для развития человеческого капитала и возвращения украинцев, Ус отметил, что разговоры о 700-800 миллиардах долларов — это как "фата-моргалка".

"Я это воспринимаю не как то, что может быть реализовано, а то, что сделается, чтобы заманить Дональда Трампа", — пояснил Иван Ус.

Также читайте, как руководитель практики международного налогообложения Crowe Mikhailenko Петр Кричун объяснил, каким образом капитал поступает в оборонную промышленность.

Недавно Владимир Зеленский обсудил в Ирландии потенциальные возможности финансирования восстановления Украины и бизнес-проекты.

Дональд Трамп деньги Украина строительство восстановление инвестиции
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации