Эрдоган рассказал о переговорах с Зеленским, Путиным и Трампом

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, российским диктатором Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Ключевой темой является завершение войны в Украине.

Об этом Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в комментарии журналистам после пятничной молитвы в пятницу, 2 января.

Реклама

Читайте также:

Переговоры о мире

"Я продолжаю встречаться с Путиным, Зеленским, Трампом и лидерами европейских стран по этому вопросу", — отметил Эрдоган.

По его словам, на этой неделе в Париже состоится саммит "Коалиции желающих". От его имени туда поедет министр иностранных дел Хакан Фидан.

Напомним, 31 декабря Украина провела разговор с партнерами из США и Европы. О результатах секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Зеленскому.

Ранее Зеленский прокомментировал вероятную будущую поездку Трампа в Украину.