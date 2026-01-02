Эрдоган рассказал о переговорах с Зеленским, Путиным и Трампом

Эрдоган заявил о встречах с Зеленским, Путиным и Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, российским диктатором Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Ключевой темой является завершение войны в Украине.
Об этом Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в комментарии журналистам после пятничной молитвы в пятницу, 2 января.
Переговоры о мире
"Я продолжаю встречаться с Путиным, Зеленским, Трампом и лидерами европейских стран по этому вопросу", — отметил Эрдоган.
По его словам, на этой неделе в Париже состоится саммит "Коалиции желающих". От его имени туда поедет министр иностранных дел Хакан Фидан.
Напомним, 31 декабря Украина провела разговор с партнерами из США и Европы. О результатах секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Зеленскому.
Ранее Зеленский прокомментировал вероятную будущую поездку Трампа в Украину.
Читайте Новини.LIVE!