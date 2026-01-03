Засідання радників з питань нацбезпеки розпочалося у Києві

Засідання радників з питань нацбезпеки у Києві. Фото: t.me/umerov_rustem

У Києві 3 січня розпочалося засідання радників з питань національної безпеки країн "Коаліції охочих". Сторони обговорять рамкові документи мирної угоди.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Засідання у Києві

"Разом з начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та радником Офісу Президента Олександром Бевзом розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві", — сказав Рустем Умєров.

За його словами, перший блок зустрічі був присвячений рамковим документам, зокрема, питанню гарантій безпеки та підходам до мирного плану, а також послідовність подальших спільних кроків.

"Працюємо над тим, щоб усі рішення були реалістичними та підкріпленими спільною відповідальністю", — наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, 3 січня у Київ прибули радники з питань нацбезпеки європейських країн. Їх зустрів на вокзалі Рустем Умєров.

А 1 січня Зеленський анонсував серію ключових зустрічей щодо миру. Цей тиждень буде насичений зустрічами та переговорами.