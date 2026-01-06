Зеленський прибув до Франції на зустріч міжнародних партнерів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecockq

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі у зустрічі лідерів "Коаліції охочих". Очікується, що під час переговорів у французькій столиці сторони обговорять подальшу підтримку України, координацію дій партнерів та ключові безпекові питання. Зустріч проходить у розширеному форматі за участю глав держав і урядів країн, які входять до "Коаліції охочих".

Про це повідомили в Офісі президента України.

Візит Зеленського до Парижа відбувається на тлі активних дипломатичних контактів України з союзниками, спрямованих на посилення міжнародної підтримки та узгодження подальших кроків у протидії російській агресії.

Нагадаємо, відомо, що програма зустрічей Володимира Зеленського та лідерів країн, що входять до "Коаліції охочих" має насичену програму.

Засідання має розпочатися близько о 16:10 за Києвом. Наприкінці зустрічей та переговорів глава нашої держави дасть пресконференцію, яку запланували на 19:45.

Раніше Володимир Зеленський розповідав про що говоритимуть під час зустрічі на "Коаліції охочих".