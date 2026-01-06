Видео
Главная Новости дня Зеленский прибыл в Париж на встречу "Коалиции желающих"

Зеленский прибыл в Париж на встречу "Коалиции желающих"

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 12:45
Зеленский прибыл во Францию на встречу международных партнеров
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecockq

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия во встрече лидеров "Коалиции желающих". Ожидается, что во время переговоров во французской столице стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины, координацию действий партнеров и ключевые вопросы безопасности. Встреча проходит в расширенном формате с участием глав государств и правительств стран, которые входят в "Коалицию желающих".

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Читайте также:

В Париже началась встреча в рамках "Коалиции желающих"

Визит Зеленского в Париж происходит на фоне активных дипломатических контактов Украины с союзниками, направленных на усиление международной поддержки и согласование дальнейших шагов в противодействии российской агрессии.

Напомним, известно, что программа встреч Владимира Зеленского и лидеров стран, входящих в "Коалицию желающих" имеет насыщенную программу.

Заседание должно начаться около 16:10 по Киеву. В конце встреч и переговоров глава нашего государства даст пресс-конференцию, которую запланировали на 19:45.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал о чем будут говорить во время встречи на "Коалиции желающих".

Владимир Зеленский переговоры Эммануэль Макрон Париж Коалиция желающих
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
