Зеленский прибыл во Францию на встречу международных партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecockq

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия во встрече лидеров "Коалиции желающих". Ожидается, что во время переговоров во французской столице стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины, координацию действий партнеров и ключевые вопросы безопасности. Встреча проходит в расширенном формате с участием глав государств и правительств стран, которые входят в "Коалицию желающих".

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Реклама

Читайте также:

В Париже началась встреча в рамках "Коалиции желающих"

Визит Зеленского в Париж происходит на фоне активных дипломатических контактов Украины с союзниками, направленных на усиление международной поддержки и согласование дальнейших шагов в противодействии российской агрессии.

Напомним, известно, что программа встреч Владимира Зеленского и лидеров стран, входящих в "Коалицию желающих" имеет насыщенную программу.

Заседание должно начаться около 16:10 по Киеву. В конце встреч и переговоров глава нашего государства даст пресс-конференцию, которую запланировали на 19:45.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал о чем будут говорить во время встречи на "Коалиции желающих".