Главная Новости дня Встреча глав Генштабов "Коалиции желающих" — что обсудили

Встреча глав Генштабов "Коалиции желающих" — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 13:42
Коалиция желающих в Париже — 6 января состоялась встреча главе Генштабов
Андрей Гнатов на встрече руководителей Генштабов. Фото: Фабьен Мандо / соцсеть X

В Париже перед встречей глав государств-участников "Коалиции желающих" состоялась встреча начальников Генштабов. Там обсудили завершение войны в Украине, в частности гарантии безопасности.

Об этом сообщил начальник Штаба обороны Франции Фабьен Мандо в соцсети X.

Читайте также:
допис
Сообщение Фабьена Мандо. Фото: скриншот

Детали встречи

"Париж, с моим коллегой генералом Найтоном (главный маршал Воздушных сил Великобритании — ред.), украинским генералом (Андреем — ред.) Гнатовым, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, и в присутствии генерала Гринкевича, командующего Европейских сил США", — говорится в сообщении.

Отмечается, одним из главных вопросов встречи были гарантии безопасности в Украине и способы их реализации.

коаліція охочих
Встреча руководителей Генштабов "Коалиции желающих". Фото: Фабьен Мандо / соцсеть X

"Текущая военная работа, которая проводится месяцами с нашей коалицией и совместно с Соединенными Штатами, поддерживает политические усилия по установлению прочного мира на нашем континенте", — добавил Мандо.

Напомним, сегодня, 6 января, президент Украины Владимир Зеленский находится на встрече "Коалиции желающих" в Париже.

Также стало известно о повестке дня встречи государств-союзников Украины.

Франция Париж война в Украине Коалиция желающих гарантии безопасности
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
