Встреча Зеленского и Макрона во Франции 6 января — детали

Во Франции началась встреча Зеленского и Макрона
Во Франции началась двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона. После этого лидеры проведут совместную встречу с представителями США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции во вторник, 6 января.
Заседание "Коалиции желающих" — что известно
После двусторонних переговоров Зеленского с Эмманюэлем Макроном ожидается совместное заявление Франции, Украины, Великобритании и Германии.
В 16:00 по киевскому времени начнется очередное заседание "Коалиции желающих".
Ожидается, что во время сегодняшнего заседания лидеры обсудят прекращение огня и каким образом будет вестись наблюдение за линией разграничения.
Напомним, ранее Зеленский рассказал, какие вопросы планирует обсудить "Коалиция желающих" во время встречи 6 января.
Также мы сообщали, что перед встречей глав государств уже состоялись переговоры начальников Генштабов "Коалиции желающих".
Читайте Новини.LIVE!