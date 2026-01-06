Видео
Україна
Главная Новости дня Во Франции началась встреча Зеленского и Макрона

Во Франции началась встреча Зеленского и Макрона

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 13:52
Встреча Зеленского и Макрона во Франции 6 января — детали
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Во Франции началась двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона. После этого лидеры проведут совместную встречу с представителями США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции во вторник, 6 января.

Читайте также:

Заседание "Коалиции желающих" — что известно

После двусторонних переговоров Зеленского с Эмманюэлем Макроном ожидается совместное заявление Франции, Украины, Великобритании и Германии.

В 16:00 по киевскому времени начнется очередное заседание "Коалиции желающих".

Ожидается, что во время сегодняшнего заседания лидеры обсудят прекращение огня и каким образом будет вестись наблюдение за линией разграничения.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, какие вопросы планирует обсудить "Коалиция желающих" во время встречи 6 января.

Также мы сообщали, что перед встречей глав государств уже состоялись переговоры начальников Генштабов "Коалиции желающих".

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Париж война в Украине Коалиция желающих
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
