Зеленский объяснил, что обсудит Коалиция желающих в Париже
Дата публикации 3 января 2026 20:32
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудят лидеры стран "Коалиции желающих" на встрече в Париже. По его словам, речь идет о последних деталях относительно гарантий безопасности.
Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в субботу, 3 января.
