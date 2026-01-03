Видео
Зеленский объяснил, что обсудит Коалиция желающих в Париже

Дата публикации 3 января 2026 20:32
Зеленский объяснил, что обсудит Коалиция желающих в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудят лидеры стран "Коалиции желающих" на встрече в Париже. По его словам, речь идет о последних деталях относительно гарантий безопасности.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в субботу, 3 января.

Встреча лидеров стран "Коалиции желающих"

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Украина Коалиция желающих
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
