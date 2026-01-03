Зеленский подвел итоги работы с советниками государств-партнеров
Дата публикации 3 января 2026 17:08
Украинский лидер Владимир Зеленский подвел первые итоги работы с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров. Речь идет о Европе, Канаде, Евросоюзе, НАТО и Соединенных Штатах Америки.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 3 января.
