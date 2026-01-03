Відео
Підтримати ЗСУ
Відео

Головна Новини дня Зеленський підбив підсумки роботи з радниками держав-партнерів

Зеленський підбив підсумки роботи з радниками держав-партнерів

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 17:08
Зеленський підбив підсумки роботи з радниками держав-партнерів
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський підбив перші підсумки роботи з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів. Йдеться про Європу, Канаду, Євросоюз, НАТО та Сполучені Штати Америки.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 3 січня.

Читайте також:

Підсумки роботи Зеленського з радниками держав-партнерів

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
