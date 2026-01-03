Зеленський підбив підсумки роботи з радниками держав-партнерів
Дата публікації: 3 січня 2026 17:08
Термінова новина
Український лідер Володимир Зеленський підбив перші підсумки роботи з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів. Йдеться про Європу, Канаду, Євросоюз, НАТО та Сполучені Штати Америки.
Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 3 січня.
Новина доповнюється...
