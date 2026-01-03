Видео
Україна
Видео

Дата публикации 3 января 2026 13:56
Зеленский поговорил со Стармером 3 января — детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января поговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стермером. Они обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского со Стармером

"Хороший разговор с Киром Стармером. И о том, как сейчас действовать дальше в дипломатии, и о том, как вместе достичь большей справедливости, учитывая все, что принесла Россия войной", — сообщил Зеленский.

Он рассказал, что стороны обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится уже вскоре. Также президент отметил, что сегодня продуктивно работают советники по вопросам нацбезопасности. В Киеве 18 участников из Европы участвовали в совместной работе.

Кроме того, лидеры обсудили необходимость справедливого решения относительно замороженных средств от продажи "Челси". Речь идет о 2,5 млрд фунтов стерлингов, которые могут помочь защитить жизнь и отстроить Украину после российских ударов.

"Я благодарен Киру за лидерство и благодарю Британию за то, что и такими вполне справедливыми решениями могут быть укреплены украинская устойчивость и наше общее с Британией и многими другими в мире стремление к миру", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Эрдоган заявил о встречах с Зеленским, Путиным и Трампом. Ключевой темой является завершение войны в Украине.

А Зеленский анонсировал серию ключевых встреч по миру. В частности, речь идет о дипломатических отношениях с Турцией, США и Европой.

Автор:
Карина Приходько
