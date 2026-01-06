Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи "Коалиции желающих"

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи "Коалиции желающих"

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 14:17
Коалиция желающих — Зеленский рассказал, каких результатов ждать
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Переговоры "Коалиции желающих" во вторник, 6 января, должны дать больше защиты и силы для Украины. Украина рассчитывает на поддержку партнеров и шаги, которые смогут гарантировать реальную безопасность для народа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 января.

Реклама
Читайте также:

Заявление Зеленского

"Уже прибыл во Францию. Сегодня здесь будут важные переговоры на уровне лидеров Коалиции желающих, с Генеральным секретарем НАТО и встреча с представителями американской переговорной команды", — говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.

"Переговоры, которые должны дать больше защиты и силы для Украины. Мы рассчитываем на поддержку партнеров и шаги, которые смогут гарантировать реальную безопасность для нашего народа", — подчеркнул он.

Напомним, в Париже Зеленский уже встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также мы писали, какие вопросы сегодня планирует обсудить "Коалиция желающих".

Владимир Зеленский Франция Париж война в Украине Коалиция желающих
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации