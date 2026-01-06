Коалиция желающих — Зеленский рассказал, каких результатов ждать

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Переговоры "Коалиции желающих" во вторник, 6 января, должны дать больше защиты и силы для Украины. Украина рассчитывает на поддержку партнеров и шаги, которые смогут гарантировать реальную безопасность для народа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 января.

Заявление Зеленского

"Уже прибыл во Францию. Сегодня здесь будут важные переговоры на уровне лидеров Коалиции желающих, с Генеральным секретарем НАТО и встреча с представителями американской переговорной команды", — говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.

"Переговоры, которые должны дать больше защиты и силы для Украины. Мы рассчитываем на поддержку партнеров и шаги, которые смогут гарантировать реальную безопасность для нашего народа", — подчеркнул он.

Напомним, в Париже Зеленский уже встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также мы писали, какие вопросы сегодня планирует обсудить "Коалиция желающих".