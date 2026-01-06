Відео
Головна Новини дня Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — хто з лідерів візьме участь

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — хто з лідерів візьме участь

Дата публікації: 6 січня 2026 16:24
Коаліція охочих у Парижі 6 січня — хто з лідерів візьме участь у зустрічі
Володимир Зеленський та Еманюель Макрон. Фото: Reuters

У Парижі сьогодні, 6 січня, відбувається засідання "Коаліції охочих". У переговорах візьмуть участь представники 27 держав, а також очільники ЄС та НАТО.

Про це повідомили члени української делегації в коментарі "Європейській правді".

Читайте також:

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі

На рівні глав держав і урядів будуть представлені 27 країн. Серед них — Франція, Велика Британія та Німеччина, які спільно головують на засіданні. Також участь беруть лідери Албанії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Данії, Іспанії, Естонії, Фінляндії, Греції, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Португалії, Румунії, Словенії, Швеції, Чехії, Польщі та України.

Євросоюз представить президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Від НАТО участь беруть генеральний секретар Марк Рютте та командувач об'єднаних сил Альянсу в Європі генерал Алексус Грінкевич.

На міністерському рівні до засідання долучилися Австрія, Туреччина, Кіпр та Ірландія, а на рівні послів і спеціальних представників — Японія, Австралія та Нова Зеландія.

З боку США до Франції прибув радник і спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф. Також у заході бере участь зять американського президента та учасник переговорної групи в межах мирного процесу Джаред Кушнер.

Очікується, що під час засідання лідери країн-учасниць візьмуть на себе п'ять ключових зобов'язань щодо підтримки України. Серед них — безпекові гарантії, включно з можливим розміщенням багатонаціональних збройних сил на території України.

Нагадаємо, до Парижу на зустріч також прибув президент України Володимир Зеленський.

Глава держави вже зустрівся із французьким лідером Еманюелем Макроном.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
