Зустріч Зеленського та Макрона 6 січня — які результати

Президент України Володимир Зеленський завершив зустріч із лідером Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили захист і підтримку України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у вівторок, 6 січня.

Зеленський підбив підсумки зустрічі з Макроном

"Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч-о-пліч. Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру. Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат — нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба", — йдеться в повідомленні.

Глава держави повідомив, що під час зустрічі з Макроном обговорив реальні можливості України протидіяти російському терору, а також захист та підтримку України.

"Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки. Сьогодні в Парижі — найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки. Дякую Емманюелю за лідерство й готовність допомагати. Дякую за цю зустріч", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, яких рішень очікує Україна від зустрічі "Коаліції охочих" 6 січня.

Разом із Зеленським до Франції прилетів новий очільник ОП Кирило Буданов. Він вже заінтригував відповіддю щодо своїх основних завдань на новій посаді.