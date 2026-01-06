Відео
Головна Новини дня Зустріч Зеленського та Макрона завершилась — про що говорили

Зустріч Зеленського та Макрона завершилась — про що говорили

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 15:20
Зустріч Зеленського та Макрона 6 січня — які результати
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: Telegram Зеленського

Президент України Володимир Зеленський завершив зустріч із лідером Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили захист і підтримку України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у вівторок, 6 січня.

Зеленський підбив підсумки зустрічі з Макроном

"Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч-о-пліч. Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру. Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат — нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба",  йдеться в повідомленні.

Глава держави повідомив, що під час зустрічі з Макроном обговорив реальні можливості України протидіяти російському терору, а також захист та підтримку України.

"Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки. Сьогодні в Парижі — найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки. Дякую Емманюелю за лідерство й готовність допомагати. Дякую за цю зустріч", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, яких рішень очікує Україна від зустрічі "Коаліції охочих" 6 січня.

Разом із Зеленським до Франції прилетів новий очільник ОП Кирило Буданов. Він вже заінтригував відповіддю щодо своїх основних завдань на новій посаді.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
