Встреча Зеленского и Макрона 6 января — какие результаты

Президент Украины Владимир Зеленский завершил встречу с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили защиту и поддержку Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram, во вторник, 6 января.

Зеленский подвел итоги встречи с Макроном

"Дипломатия и реальная помощь должны идти бок о бок. Россия не прекращает ударов по нашей стране, и сейчас нам нужно усиливать противовоздушную оборону, чтобы защищать наших людей, наши общины, критическую инфраструктуру. Каждая поставка ракет для ПВО сохраняет жизни и усиливает шансы для дипломатии. Именно поэтому каждая встреча должна приносить конкретный результат - новые решения по ПВО, новые пакеты помощи, новые возможности для защиты неба", — говорится в сообщении.

Глава государства сообщил, что во время встречи с Макроном обсудил реальные возможности Украины противодействовать российскому террору, а также защиту и поддержку Украины.

"Очень основательно говорили и о дипломатии, наших шагах. Сегодня в Париже — наиболее репрезентативная встреча Коалиции желающих: лидеры государств, руководители международных организаций, министерский уровень и послы. Готовим важные политические шаги. Спасибо Эмманюэлю за лидерство и готовность помогать. Спасибо за эту встречу", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, каких решений ожидает Украина от встречи "Коалиции желающих" 6 января.

Вместе с Зеленским во Францию прилетел новый глава ОП Кирилл Буданов. Он уже заинтриговал ответом относительно своих основных задач на новой должности.