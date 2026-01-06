Буданов висловився про пріоритети на посаді глави ОП

Кирилл Буданов. Фото иллюстративное: Reuters

Глава Офиса Кирилл Буданов прибыл вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейский дворец. Они прилетели на переговоры лидеров Коалиции желающих.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Визит в Елисейский дворец: состав делегации

Глава Офиса президента Украины прибыл в Елисейский дворец вместе с Владимиром Зеленским для участия в переговорах лидеров "Коалиции желающих", где обсуждают обязательства по поддержке Украины по пяти пунктам. Именно возле Елисейского дворца Буданов ответил на вопрос о своих основных задачах на новой должности: "Скоро увидите".

Также в составе украинской делегации прибыли: секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба Андрей Гнатов, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка и советник Офиса президента Александр Бевз.

Напомним, что Зеленский рассказал, чего ждет от формата "Коалиции желающих". Переговоры должны дать больше гарантий защиты для Украины.

Ранее мы также информировали, что в Париже состоялась встреча Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона. После этого они проведут встречу с представителями США.