Головна Новини дня "Скоро побачите", — Буданов про пріоритети на посаді глави ОП

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 14:50
Буданов висловився про пріоритети на посаді глави ОП
Кирило Буданов. Фото ілюстративне: Reuters

Очільник Офісу Кирило Буданов прибув разом із Президентом України Володимиром Зеленським до Єлисейського палацу. Вони прилетіли на перемовини лідерів Коаліції охочих.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Візит до Єлисейського палацу: склад делегації

Глава Офісу президента України прибув до Єлисейського палацу разом із Володимиром Зеленським для участі в переговорах лідерів "Коаліції охочих", де обговорюють зобов’язання щодо підтримки України за п'ятьма пунктами. Саме біля Єлисейського палацу Буданов відповів на запитання щодо своїх основних завдань на новій посаді: "Скоро побачите".

Також у складі української делегації прибули: секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу Андрій Гнатов, керівник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка та радник Офісу президента Олександр Бевз. 

Нагадаємо, що Зеленський розповів, чого чекає від формату "Коаліції охочих". Перемовини мають дати більше гарантій захисту для України. 

Раніше ми також інформували, що в Парижі відбулася зустріч  Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Після цього вони проведуть зустріч з преставниками США. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
