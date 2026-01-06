Буданов висловився про пріоритети на посаді глави ОП

Кирило Буданов. Фото ілюстративне: Reuters

Очільник Офісу Кирило Буданов прибув разом із Президентом України Володимиром Зеленським до Єлисейського палацу. Вони прилетіли на перемовини лідерів Коаліції охочих.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Візит до Єлисейського палацу: склад делегації

Глава Офісу президента України прибув до Єлисейського палацу разом із Володимиром Зеленським для участі в переговорах лідерів "Коаліції охочих", де обговорюють зобов’язання щодо підтримки України за п'ятьма пунктами. Саме біля Єлисейського палацу Буданов відповів на запитання щодо своїх основних завдань на новій посаді: "Скоро побачите".

Також у складі української делегації прибули: секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу Андрій Гнатов, керівник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка та радник Офісу президента Олександр Бевз.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, чого чекає від формату "Коаліції охочих". Перемовини мають дати більше гарантій захисту для України.

