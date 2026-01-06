Видео
Главная Новости дня Встреча "Коалиции желающих" в Париже — кто из лидеров буде

Встреча "Коалиции желающих" в Париже — кто из лидеров буде

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 16:24
Коалиция желающих в Париже 6 января - кто из лидеров примет участие во встрече
Владимир Зеленский и Эманюэль Макрон. Фото: Reuters

В Париже сегодня, 6 января, проходит заседание "Коалиции желающих". В переговорах примут участие представители 27 государств, а также руководители ЕС и НАТО.

Об этом сообщили члены украинской делегации в комментарии "Европейской правде".

Читайте также:

Встреча "Коалиции желающих" в Париже

На уровне глав государств и правительств будут представлены 27 стран. Среди них — Франция, Великобритания и Германия, которые совместно председательствуют на заседании. Также участие принимают лидеры Албании, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Дании, Испании, Эстонии, Финляндии, Греции, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Словении, Швеции, Чехии, Польши и Украины.

Евросоюз представит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и главный дипломат ЕС Кая Каллас.

От НАТО участие принимают генеральный секретарь Марк Рютте и командующий объединенных сил Альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич.

На министерском уровне к заседанию присоединились Австрия, Турция, Кипр и Ирландия, а на уровне послов и специальных представителей — Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Со стороны США во Францию прибыл советник и специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. Также в мероприятии принимает участие зять американского президента и участник переговорной группы в рамках мирного процесса Джаред Кушнер.

Ожидается, что во время заседания лидеры стран-участниц возьмут на себя пять ключевых обязательств по поддержке Украины. Среди них — гарантии безопасности, включая возможное размещение многонациональных вооруженных сил на территории Украины.

Напомним, в Париж на встречу также прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства уже встретился с французским лидером Эманюэлем Макроном.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
