Встреча Коалиции желающих в Париже началась — детали

В Париже началась встреча "Коалиции желающих". Участие в саммите примут европейские лидеры, представители США, а также руководители ЕС и НАТО. Кроме того, в Париж уже прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Ключевой темой встречи станет обсуждение гарантий безопасности для Украины, в частности размещение многонациональной армии на ее территории.

