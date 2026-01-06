Встреча Коалиции желающих в Париже началась — детали

В Париже началась встреча Коалиции желающих
В Париже началась встреча "Коалиции желающих". Участие в саммите примут европейские лидеры, представители США, а также руководители ЕС и НАТО. Кроме того, в Париж уже прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
Ключевой темой встречи станет обсуждение гарантий безопасности для Украины, в частности размещение многонациональной армии на ее территории.
