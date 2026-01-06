Видео
Главная Новости дня В Париже началась встреча Коалиции желающих

В Париже началась встреча Коалиции желающих

Дата публикации 6 января 2026 16:55
Встреча Коалиции желающих в Париже началась — детали
В Париже началась встреча "Коалиции желающих". Участие в саммите примут европейские лидеры, представители США, а также руководители ЕС и НАТО. Кроме того, в Париж уже прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Ключевой темой встречи станет обсуждение гарантий безопасности для Украины, в частности размещение многонациональной армии на ее территории.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
