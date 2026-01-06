Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Новости дня Гарантии для Украины — что предлагает "Коалиция желающих"

Гарантии для Украины — что предлагает "Коалиция желающих"

Дата публикации 6 января 2026 19:37
Гарантии безопасности для Украины — черновик соглашения Коалиции желающих
Встреча "Коалиции желающих". Фото: Reuters

Соединенные Штаты могут сыграть ключевую роль в обеспечении возможного прекращения огня в Украине. Речь идет прежде всего о поддержке разведкой, логистикой и участие в механизмах контроля безопасности.

Такие положения содержит черновик коммюнике заседания "Коалиции желающих" в Париже, сообщает "Суспільне".

Читайте также:

О чем говорится в черновике гарантий безопасности для Украины

В проекте документа отмечается, что страны-участницы уже провели скоординированное военное планирование для подготовки комплексных мер безопасности после прекращения боевых действий.

"Было проведено скоординированное военное планирование с целью подготовки мер по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также восстановление Вооруженных сил Украины. Мы подтвердили, что эти меры по обеспечению безопасности должны быть строго выполнены по просьбе Украины после того, как произойдет надежное прекращение военных действий", — говорится в проекте коммюнике.

В документе отмечается, что реализация элементов безопасности будет происходить под руководством европейских государств, однако при активном участии неевропейских членов коалиции, в частности Соединенных Штатов. Отдельный раздел документа посвящен контролю за соблюдением режима прекращения огня. В нем предусматривается создание специального механизма мониторинга и проверки при ведущей роли США.

"Участие в механизме мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США. Будет создана система непрерывного и надежного мониторинга прекращения огня. Ее будут возглавлять США с участием международного сообщества, в частности членов Коалиции желающих", — отмечается в тексте.

Кроме того, в документе указано, что представители "Коалиции желающих" войдут в специальную комиссию, которая будет рассматривать возможные нарушения режима тишины.

"Коалиция желающих также будет представлена в Специальной комиссии, которая будет создана для рассмотрения любых нарушений, определения ответственности и установления мер для исправления ситуации", — отмечается в тексте.

Отметим, что речь идет о предварительной версии коммюнике, и его положения могут быть изменены или уточнены по итогам переговоров.

Напомним, что 6 января в Париже началась встреча "Коалиции желающих". Главной темой саммита станут гарантии безопасности для Украины после потенциального прекращения огня со стороны РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил свои ожидания от встречи с мировыми лидерами.

США Европа война в Украине Коалиция желающих гарантии безопасности
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
