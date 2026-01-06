Відео
Зустріч "Коаліції охочих" — чи буде результат для України

Зустріч "Коаліції охочих" — чи буде результат для України

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 16:05
Зустріч Коаліції охочих в Парижі — на які рішення чекає Україна, результати
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: Telegram Зеленського

У Франції відбулася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона. Після неї заплановано спільний формат із представниками США — спецпосланцем президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом і американським бізнесменом, який є зятем Трампа, Джаредом Кушнером.

Мета зустрічі "Коаліції охочих" 6 січня

Ключова мета паризьких консультацій "Коаліції охочих", у яких беруть участь понад 30 держав, перетворити політичні заяви на конкретні й вимірювані гарантії безпеки для України після потенційних домовленостей про припинення вогню.



Зеленський заявив, що розраховує на підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для нашого народу.

Також він висловив сподівання, що "Коаліція охочих"сьогодні фіналізує документ щодо гарантій безпеки, щоб підготувати його як один з ґрунтів для обговорення в Сполучених Штатах Америки з президентом  Дональдом Трампом.

Натомість прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що не варто очікувати прийняття остаточних рішень саме сьогодні в Парижі.

Які очікування України від цієї зустрічі

  1. "Оцифрувати" гарантії — хто, що і коли робить. Україні потрібні не формули "підтримуватимемо", а список зобов’язань: військових, розвідувальних, логістичних, санкційних і дипломатичних — із механізмом автоматичної реакції у разі повторної агресії РФ. Саме такі "обов’язкові" (binding) елементи обговорюються у проєкті узгоджених рішень.
  2. Зафіксувати роль США в пакеті безпеки.Спільна зустріч із Віткоффом і Кушнером важлива як підтвердження того що Вашингтон готовий не лише "підштовхувати до угоди", а й підперти її гарантіями.
  3. Узгодити "післяугодову" архітектуру стримування. На столі — практичні речі: моніторинг режиму тиші, довгострокове посилення ЗСУ, можливі формати багатонаціональної присутності/розгортання партнерів та сценарії відповіді на повторний удар РФ, якщо такий буде. 

Чому Макрона вважають другом України та однією з головних опор

  • Факт №1 — довгострокові гарантії на папері, а не "на словах". Франція підписала з Україною угоду про співпрацю у сфері безпеки строком на 10 років; у 2024 році — з орієнтиром до 3 млрд євро військової допомоги та продовження підтримки надалі. 
  • Факт №2 — реальні рішення у військовій підтримці, які змінюють баланс. Париж публічно оголошував передачу далекобійних ракет SCALP та постачання Mirage 2000-5 із підготовкою українських пілотів; у 2025 році Франція повідомляла про перші поставки Mirage в Україну.
  • Факт №3 — політичне лідерство в Європі щодо "гарантій, а не ілюзій". Сам Макрон анонсував паризьку зустріч як момент, коли союзники мають зробити зобов’язання "конкретними" — і це прямо збігається з українською позицією: мир можливий лише тоді, коли він захищений механікою виконання. 

Для України Макрон – це один із ключових європейських лідерів, який одночасно працює у трьох площинах: зброя/підготовка, угоди/гарантії, коаліції/політичний тиск.

І саме така "трикамерна підтримка" найкраще тримає оборону — навіть коли світ відволікається на інші кризи.

Нагадаємо, що на тлі сьогоднішньої зустрічі "Коаліції охочих" відбулась зустріч голів Генштабів країн-партнерів України.

Також додамо, що до Парижа Зеленський прибув із новим очільником Офісу президента.

Володимир Зеленський Емманюель Макрон Париж війна в Україні Коаліція охочих
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
