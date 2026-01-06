Видео
Главная Новости дня Встреча "Коалиции желающих" — будет ли результат для Украины

Встреча "Коалиции желающих" — будет ли результат для Украины

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 16:05
Встреча Коалиции желающих в Париже — каких решений ждет Украина, результаты
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Telegram Зеленского

Во Франции состоялась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона. После нее запланирован совместный формат с представителями США — спецпосланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и американским бизнесменом, который является зятем Трампа, Джаредом Кушнером.

Цель встречи "Коалиции желающих" 6 января

Ключевая цель парижских консультаций "Коалиции желающих", в которых участвуют более 30 государств, превратить политические заявления в конкретные и измеримые гарантии безопасности для Украины после потенциальных договоренностей о прекращении огня.

Читайте также:

Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку партнеров и шаги, которые смогут гарантировать реальную безопасность для нашего народа.

Также он выразил надежду, что "Коалиция желающих" сегодня финализирует документ по гарантиям безопасности, чтобы подготовить его как одну из почв для обсуждения в Соединенных Штатах Америки с президентом Дональдом Трампом.

Зато премьер Польши Дональд Туск заявил, что не стоит ожидать принятия окончательных решений именно сегодня в Париже.

Какие ожидания Украины от этой встречи

  1. "Оцифровать" гарантии — кто, что и когда делает. Украине нужны не формулы "будем поддерживать", а список обязательств: военных, разведывательных, логистических, санкционных и дипломатических — с механизмом автоматической реакции в случае повторной агрессии РФ. Именно такие "обязательные" (binding) элементы обсуждаются в проекте согласованных решений.
  2. Зафиксировать роль США в пакете безопасности. Совместная встреча с Виткоффом и Кушнером важна как подтверждение того, что Вашингтон готов не только "подталкивать к соглашению", но и подпереть его гарантиями.
  3. Согласовать "последоговорную" архитектуру сдерживания. На столе — практические вещи: мониторинг режима тишины, долгосрочное усиление ВСУ, возможные форматы многонационального присутствия/развертывания партнеров и сценарии ответа на повторный удар РФ, если таковой будет.

Почему Макрона считают другом Украины и одной из главных опор

  • Факт №1 — долгосрочные гарантии на бумаге, а не "на словах". Франция подписала с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет; в 2024 году — с ориентиром до 3 млрд евро военной помощи и продолжение поддержки в дальнейшем.
  • Факт №2 — реальные решения в военной поддержке, которые меняют баланс. Париж публично объявлял передачу дальнобойных ракет SCALP и поставки Mirage 2000-5 с подготовкой украинских пилотов; в 2025 году Франция сообщала о первых поставках Mirage в Украину.
  • Факт №3 — политическое лидерство в Европе относительно "гарантий, а не иллюзий". Сам Макрон анонсировал парижскую встречу как момент, когда союзники должны сделать обязательства "конкретными" — и это прямо совпадает с украинской позицией: мир возможен только тогда, когда он защищен механикой выполнения.

Для Украины Макрон — это один из ключевых европейских лидеров, который одновременно работает в трех плоскостях: оружие/подготовка, соглашения/гарантии, коалиции/политическое давление.

И именно такая "трехкамерная поддержка" лучше всего держит оборону — даже когда мир отвлекается на другие кризисы.

Напомним, что на фоне сегодняшней встречи "Коалиции желающих" состоялась встреча глав Генштабов стран-партнеров Украины.

Также добавим, что в Париж Зеленский прибыл с новым главой Офиса президента.

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Париж война в Украине Коалиция желающих
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
