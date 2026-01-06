Встреча Коалиции желающих 6 января — примут ли окончательное решение

Дональд Туск. Фото: Reuters

В ближайшие дни могут быть подписаны документы, утверждающие общую позицию США и Европы по Украине. Партнеры находятся на финальном этапе согласования.

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск перед заседанием "Коалиции желающих" во вторник, 6 января.

Заявление Туска

Туск подчеркнул, что не стоит ожидать принятия окончательных решений именно сегодня в Париже.

"Не исключено, что подписание документов, которые окончательно утвердят общую американо-европейскую позицию, состоится в ближайшие дни, возможно в Вашингтоне, хотя этот вопрос остается открытым", — сказал он.

По словам Туска, сейчас стороны имеют согласованную базу для переговоров — речь идет о 20 пунктах будущего мирного соглашения, а также о документах, которые будут определять формат сотрудничества между Европой и США в восстановлении Украины после завершения войны.

"Потому что именно такое давление, и только такое давление, может заставить россиян серьезно относиться к вопросу прекращения огня, а затем и мира", — добавил он.

Напомним, на фоне встречи "Коалиции желающих" президент Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Также глава государства сообщил, на какие решения "Коалиции желающих" он надеется.