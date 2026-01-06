Зустріч Коаліції охочих 6 січня — чи ухвалять остаточне рішення

Дональд Туск. Фото: Reuters

Найближчими днями можуть бути підписані документи, які затверджують спільну позицію США та Європи щодо України. Партнери перебувають на фінальному етапі узгодження.

Про це заявив прем’єр Польщі Дональд Туск перед засіданням "Коаліції охочих" у вівторок, 6 січня.

Заява Туска

Туск наголосив, що не варто очікувати прийняття остаточних рішень саме сьогодні в Парижі.

"Не виключено, що підписання документів, які остаточно затвердять спільну американо-європейську позицію, відбудеться найближчими днями, можливо у Вашингтоні, хоча це питання залишається відкритим", — сказав він.

За словами Туска, наразі сторони мають узгоджену базу для переговорів — йдеться про 20 пунктів майбутньої мирної угоди, а також про документи, що визначатимуть формат співпраці між Європою та США у відбудові України після завершення війни.

"Бо саме такий тиск, і лише такий тиск, може змусити росіян серйозно ставитися до питання припинення вогню, а потім і миру", — додав він.

Нагадаємо, на тлі зустрічі "Коаліції охочих" президент Володимир Зеленський провів перемовини з лідером Франції Емманюелем Макроном.

Також глава держави повідомив, на які рішення "Коаліції охочих" він сподівається.