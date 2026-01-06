Восстановление Украины после войны — Уиткофф анонсировал поддержку США

Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Американская делегация на саммите "Коалиции желающих" в Париже заявила не только о прогрессе в переговорах по безопасности и подготовке масштабного проекта послевоенного восстановления Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал привлечение к нему одну из крупнейших в мире инвестиционной компанией BlackRock.

Об этом представитель Белого дома сказал во время пресс-конференции в Париже во вторник, 6 января.

Как отметил спецпосланник Трампа, экономическое восстановление должно стать одним из ключевых элементов будущего мира. Он отметил, что США работают над долгосрочным экономическим видением для Украины вместе с BlackRock и ее генеральным директором Ларри Финком.

"Чтобы люди, которые возвращаются с войны, нашли прекрасную работу, мы сотрудничаем с BlackRock и Ларри Финком в этом деле, и считаем, что это будет очень и очень важно для народа Украины", — сказал Уиткофф.

Кроме экономического развития, Уиткофф отметил существенный прогресс в вопросах безопасности. Вместе с Джаредом Кушнером они работали над документами около 10 часов и планируют продолжить переговоры с украинской делегацией.

"Мы в значительной степени закончили с протоколами безопасности", — отметил спецпосланник США.

Он также подтвердил, что стороны приблизились к заключению того, что он назвал "соглашением о процветании" для Украины, которое будет сочетать гарантии безопасности и экономическое восстановление.

Уиткофф подчеркнул, что главная миссия США на этих переговорах — посредничество для прекращения войны.

"Я хочу сказать следующее: мы здесь, чтобы быть посредниками и помогать в мирном процессе, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы достичь этого. Президент Трамп твердо, горячо верит, что это убийство должно прекратиться, что резня должна прекратиться", — заявил он.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил ключевые гарантии безопасности для Украины, согласованные с членами "Коалиции желающих" и США.

А также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время будут подписаны документы о гарантиях безопасности.