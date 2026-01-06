Відео
Головна Новини дня Віткофф анонсував проєкт післявоєнного відновлення України

Віткофф анонсував проєкт післявоєнного відновлення України

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 23:36
Відновлення України після війни — Віткофф анонсував підтримку США
Стів Віткофф. Фото: Reuters

Американська делегація на саміті "Коаліції охочих" у Парижі заявила не лише про прогрес у безпекових переговорах і підготовку масштабного проєкту післявоєнного відновлення України. Спецпосланець президента США Стів Віткофф анонсував залучення до нього одну з найбільших у світі інвестиційною компанією BlackRock.

Про це представник Білого дому сказав під час пресконференції в Парижі у вівторок, 6 січня.

Читайте також:

Віткофф висловився про економічне відновлення Україні після війни

Як зазначив спецпосланець Трампа, економічне відновлення має стати одним із ключових елементів майбутнього миру. Він зазначив, що США працюють над довгостроковим економічним баченням для України разом із BlackRock та її генеральним директором Ларрі Фінком.

"Щоб люди, які повертаються з війни, знайшли чудову роботу, ми співпрацюємо з BlackRock та Ларрі Фінком у цій справі, і вважаємо, що це буде дуже й дуже важливо для народу України", — сказав Віткофф.

Окрім економічного розвитку, Віткофф наголосив на суттєвому поступі у питаннях безпеки. Разом із Джаредом Кушнером вони працювали над документами близько 10 годин і планують продовжити переговори з українською делегацією.

"Ми значною мірою закінчили з протоколами безпеки", — зазначив спецпосланець США.

Він також підтвердив, що сторони наблизилися до укладення того, що він назвав "угодою про процвітання" для України, яка поєднуватиме безпекові гарантії та економічне відновлення.

Віткофф підкреслив, що головна місія США на цих переговорах — посередництво задля припинення війни.

"Я хочу сказати таке: ми тут, щоб бути посередниками та допомагати в мирному процесі, і ми готові зробити все необхідне, щоб досягти цього. Президент Трамп твердо, палко вірить, що це вбивство має припинитися, що різанина має припинитися", — заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон озвучив ключові гарантії безпеки для України, узгоджені з членами "Коаліції охочих" та США.

А також президент України Володимир Зеленський зазначив, що найближчим часом будуть підписані документи про гарантії безпеки.

США Україна відновлення війна в Україні Стів Віткофф гарантії безпеки
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
