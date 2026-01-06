Відео
Відео

Головна Новини дня Макрон озвучив узгоджені ЄС і США гарантії безпеки для України

Макрон озвучив узгоджені ЄС і США гарантії безпеки для України

Дата публікації: 6 січня 2026 20:52
Гарантії безпеки для України — Макрон озвучив умови Паризької декларації
Термінова новина

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що "Коаліція охочих" узгодила декларацію щодо надання гарантій безпеки для України. Він зазначив, що країни-учасниці досягли "значного прогресу" та готові говорити про надійний захист для України після припинення війни.

"Сьогодні ми досягли значного прогресу, як це відображено в Паризькій декларації, що забезпечує міцні гарантії тривалого миру. Ця декларація Коаліції охочих вперше визнає операційне зближення між 35 країнами, що входять до Коаліції охочих, Україною і Сполученими Штатами Америки. Ми говоримо про сильні гарантії безпеки", — сказав Макрон.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
