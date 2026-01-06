Відео
Відео

Головна Новини дня Зеленський підписав угоду про розгортання миротворців в Україні

Зеленський підписав угоду про розгортання миротворців в Україні

Дата публікації: 6 січня 2026 20:45
Зеленський, Макрон і Стармер підписали угоду про розгортання багатонаціональних сил в Україні
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський спільно з лідером Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні.

Крім того, Макрон повідомив, що буде створено координаційний центр при оперативному штабі Коаліції для оперативної співпраці Коаліції охочих і Україною.

Новина доповнюється...

війна в Україні миротворці
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
