Зеленський, Макрон і Стармер підписали угоду про розгортання багатонаціональних сил в Україні

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський спільно з лідером Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні.

Крім того, Макрон повідомив, що буде створено координаційний центр при оперативному штабі Коаліції для оперативної співпраці Коаліції охочих і Україною.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...