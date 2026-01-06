Зеленський, Макрон і Стармер підписали угоду про розгортання багатонаціональних сил в Україні

Зеленський підписав угоду про розгортання миротворців в Україні
Дата публікації: 6 січня 2026 20:45
Президент Володимир Зеленський спільно з лідером Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні.
Крім того, Макрон повідомив, що буде створено координаційний центр при оперативному штабі Коаліції для оперативної співпраці Коаліції охочих і Україною.
