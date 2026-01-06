Видео
Україна
Зеленский подписал соглашение о размещении миротворцев в Украине

Зеленский подписал соглашение о размещении миротворцев в Украине

Дата публикации 6 января 2026 20:45
Зеленский, Макрон и Стармер подписали соглашение о развертывании многонациональных сил в Украине
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский совместно с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине.

Кроме того, Макрон сообщил, что будет создан координационный центр при оперативном штабе Коалиции для оперативного сотрудничества Коалиции желающих и Украины.

Новость дополняется...

война в Украине миротворцы
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
