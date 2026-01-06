Зеленский, Макрон и Стармер подписали соглашение о развертывании многонациональных сил в Украине

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский совместно с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине.

Кроме того, Макрон сообщил, что будет создан координационный центр при оперативном штабе Коалиции для оперативного сотрудничества Коалиции желающих и Украины.

