Гарантии безопасности для Украины — Макрон озвучил условия Парижской декларации

Срочная новость

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что "Коалиция желающих" согласовала декларацию о предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что страны-участницы достигли "значительного прогресса" и готовы говорить о надежной защите для Украины после прекращения войны.

"Сегодня мы достигли значительного прогресса, как это отражено в Парижской декларации, обеспечивающей прочные гарантии длительного мира. Эта декларация Коалиции желающих впервые признает операционное сближение между 35 странами, входящими в Коалицию желающих, Украиной и Соединенными Штатами Америки. Мы говорим о сильных гарантиях безопасности", — сказал Макрон.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...