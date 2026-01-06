Гарантии безопасности для Украины — Макрон озвучил условия Парижской декларации

Видео
Макрон озвучил согласованные гарантии безопасности для Украины

Макрон озвучил согласованные гарантии безопасности для Украины

Дата публикации 6 января 2026 20:52
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что "Коалиция желающих" согласовала декларацию о предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что страны-участницы достигли "значительного прогресса" и готовы говорить о надежной защите для Украины после прекращения войны.

"Сегодня мы достигли значительного прогресса, как это отражено в Парижской декларации, обеспечивающей прочные гарантии длительного мира. Эта декларация Коалиции желающих впервые признает операционное сближение между 35 странами, входящими в Коалицию желающих, Украиной и Соединенными Штатами Америки. Мы говорим о сильных гарантиях безопасности", — сказал Макрон.

Новость дополняется...

гарантии безопасности
Автор:
Мария Коробова
