Гарантій безпеки для України — Зеленський анонсував підписання документів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність документів щодо гарантій безпеки для України. Глава держави зазначив, що їх підписання відбудеться вже найближчим часом.

Про це український лідер повідомив у вівторок 6 січня.

"Військові Франції, Британії та України працювали детально щодо розміщення сил, кількості, конкретних видів зброї, складових Збройних Сил, які потрібні і зможуть спрацювати. У нас вже є такі необхідні деталі. Ми розуміємо, яка країна і на що готова — з усіх країн Коаліції охочих. Хочу подякувати кожному лідеру, кожній державі, які дійсно хочуть бути частиною мирного рішення", — написав Зеленський у Telegram.

