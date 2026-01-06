Гарантий безопасности для Украины - Зеленский анонсировал подписание документов

Зеленский анонсировал подписание гарантий безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины. Глава государства отметил, что их подписание состоится уже в ближайшее время.
Об этом украинский лидер сообщил во вторник 6 января.
"Военные Франции, Британии и Украины работали детально по размещению сил, количества, конкретных видов оружия, составляющих Вооруженных Сил, которые нужны и смогут сработать. У нас уже есть такие необходимые детали. Мы понимаем, какая страна и на что готова — из всех стран Коалиции желающих. Хочу поблагодарить каждого лидера, каждое государство, которые действительно хотят быть частью мирного решения", — написал Зеленский в Telegram.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!