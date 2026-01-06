Мерц заявил, что Германия готова разместить войска в соседней с Украиной стране НАТО

Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкие войска могут быть размещены в соседней с Украиной страной НАТО после года прекращения огня. Он отметил, что "не исключены любые варианты".

Об этом немецкий канцлер заявил на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

Что сказал Мерц о размещении немецких войск возле Украины

"Германия и в дальнейшем будет делать свой вклад - политический, финансовый и также военный. В частности, после прекращения огня это может включать, например, размещение сил для поддержки Украины на соседней территории НАТО", — заявил он.

Мерц отметил, что формат и объем вклада Германии в гарантии безопасности должны утверждать немецкое правительство и Бундестаг после того, как будут установлены все указанные условия.

"От себя и имени Федерального правительства хочу сказать: мы принципиально ничего не исключаем", — добавил канцлер.

Кроме того, Мерц отметил, что в рамках гарантий безопасности необходимо сочетание двух подходов — размещение войск непосредственно в Украине и размещение дополнительных войск в странах, которые являются соседними с Украиной (речь о войсках, которые могут быть задействованы в случае повторного нападения РФ).

Резюмируя канцлер Германии подчеркнул, что США и коалиция имеют "одну стратегическую цель".

"Сегодня мы сосредоточились на вкладе, который Европа и ее партнеры после прекращения огня могут сделать для Украины. Как "коалиция желающих", мы будем придерживаться взятых обязательств", — подытожил он.

Напомним, 6 января в Париже прошла встреча "коалиции желающих". В саммите приняли участие лидеры 27 государств, руководство ЕС в НАТО, а также представители США.

Во время встречи участники обсудили предоставление гарантий безопасности для Украины после прекращения огня. В частности, шла речь о привлечении миротворческих сил и мониторинге со стороны США.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, подписание состоится уже в ближайшее время.