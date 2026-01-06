Мерц заявив, що Німеччина готова розмістити війська у сусідній з Україною країні НАТО

Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що німецькі війська можуть бути розміщені в сусідній з Україною країною НАТО після року припинення вогню. Він зазначив, що "не виключені будь-які варіанти".

Про це німецький канцлер заявив на пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Парижі.

Що сказав Мерц про розміщення німецьких військ біля України

"Німеччина й надалі робитиме свій внесок - політичний, фінансовий і також військовий. Зокрема, після припинення вогню це може включати, наприклад, розміщення сил для підтримки України на сусідній території НАТО", — заявив він.

Мерц зазначив, що формат і обсяг внеску Німеччини в гарантії безпеки мають затверджувати німецький уряд і Бундестаг після того, як буде встановлено всі зазначені умови.

"Від себе і імені Федерального уряду хочу сказати: ми принципово нічого не виключаємо", — додав канцлер.

Окрім того, Мерц наголосив, що в рамках гарантій безпеки необхідне поєднання двох підходів — розміщення військ безпосередньо в Україні та розміщення додаткових військ в країнах, які є сусідніми з Україною (мова про війська, які можуть бути задіяні в разі повторного нападу РФ).

Резюмуючи канцлер Німеччини підкреслив, що США та коаліція мають "одну стратегічну мету".

"Сьогодні ми зосередилися на внеску, який Європа та її партнери після припинення вогню можуть зробити для України. Як "коаліція охочих", ми будемо дотримуватися взятих зобов’язань", — підсумував він.

Нагадаємо, 6 січня у Парижі пройшла зустріч "коаліції охочих". У саміті взяли участь лідери 27 держав, керівництво ЄС в НАТО, а також представники США.

Під час зустрічі учасники обговорили надання гарантій безпеки для України після припинення вогню. Зокрема, йшла мова про залучення миротворчих сил та моніторинг з боку США.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив про готовність документів щодо гарантій безпеки для України. За його словами, підписання відбудеться вже найближчим часом.