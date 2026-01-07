Встреча Зеленского с Никосом Христодулидисом — какие темы обсуждали

Владимир Зеленский и Никос Христодулидис. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Кипра Никосом Христодулидисом. Стороны, в частности, обсудили усиление санкций против России.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в среду, 7 января.

Реклама

Читайте также:

Кипр председательствует в Совете Европейского Союза

"Сейчас уже началось председательство Кипра в Совете Европейского Союза, которое продлится в течение первой половины этого года. Работаем над тем, чтобы за это время максимально продвинуться в открытии переговорных кластеров и вступлении Украины в Евросоюз. Говорили об этом сегодня с президентом Кипра, и рассчитываю на продуктивное сотрудничество", — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили усиление санкций против России и укрепление противовоздушной обороны Украины.

"Говорили и об укреплении ПВО, производство и поставки дронов, участие Кипра в программах PURL и SAFE. Надеемся, что поддержка Украины и в дальнейшем будет сильной. Спасибо Кипру и господину президенту за поддержку", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский сегодня находится с рабочим визитом на Кипре. Там также запланирована его встреча с архиепископом Кипра Георгием.

Вчера украинский президент принял участие в "Коалиции желающих" в Париже.