Зеленський зустрівся з Коштою, Христодулідісом та фон дер Лян — деталі

Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру і керівництвом ЄС
Дата публікації: 7 січня 2026 17:58
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у стристоронній зустрічі з лідером Кіпру Нікосом Христодулідісом, очільником Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили посилення обороноздатності України, репараційну позику та головування Кіпру у Раді Європи у найближчі півроку.
Про це глава держави повідомив у Telegram в середу, 7 січня.
