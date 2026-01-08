На Дніпропетровщині та Запоріжжі триває відновлення мереж після атак

Наслідки атаки російського безпілотника у Дніпрі. Фото: REUTERS/Mykhailo Moskalenko

У Запорізькій та Дніпропетровській областях тривають аварійно-відновлювальні роботи після російської атаки. Залучені служби працюють у посиленому режимі. Внаслідок російських ударів в обох регіонах виникли проблеми з електропостачанням та опаленням.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У Дніпропетровській області ремонтні бригади продовжують відновлювати мережі тепла та водопостачання для понад одного мільйона абонентів. Відомо, що зараз централізовані системи частково запущені в кількох населених пунктах.

На лівобережжі Дніпра вода подається зі зниженим тиском. Соціальні заклади та об'єкти критичної інфраструктури підключені до резервних джерел електроживлення.

Ліквідація наслідків. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Яка ситуація з відновленням електропостачання у Запоріжжі

У Запоріжжі комунальні служби працювали всю ніч. Електропостачання в місті вже відновлене, триває поетапне повернення тепла та води до житлових будинків. Наразі усі котельні забезпечені електроенергією й функціонують, як і раніше.

Також відомо, що залізничне сполучення в обох регіонах уже відновили. У Запорізькій області електроживлення стратегічних об'єктів інфраструктури відновили, поїзди курсують за графіком.

У Дніпрі та на окремих знеструмлених ділянках області рух забезпечується тепловозами. Вокзали працюють на генераторах, там розгорнуті пункти незламності.

Нагадаємо, в Укрзалізниці пояснили, як працюватимуть вокзали та поїзди в Дніпропетровській та Запорізькій областях після атак.

Також стало відомо, що у Дніпрі тимчасово замінили транспорт через блекаути.