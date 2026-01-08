Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Блекаут в Запоріжжі та Дніпрі — в Укрзалізниці пояснили рух

Блекаут в Запоріжжі та Дніпрі — в Укрзалізниці пояснили рух

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 08:26
Відновлено рух поїздів у Запоріжжі та Дніпрі після російських обстрілів
Поїзд. Фото: Укрзалізниця

Після російського обстрілу в Запоріжжі відновили рух поїздів у стандартному режимі. Крім того, у Дніпрі наразі повністю резервна теплотяга.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у четвер, 8 січня.

Реклама
Читайте також:

Ситуація з рухом поїздів у Запоріжжі та Дніпрі

Відхилення від графіка можна дізнатися на порталі uz-vezemo, а оновлення по приміських рейсах — в каналі приміського сполучення у Telegram або Viber. 

"У разі вимушеного непотрапляння на рейс через наслідки обстрілу або затяжну повітряну тривогу — ми традиційно приймемо на наступному рейсі аналогічного напрямку за наявності на ньому місць", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Dnipro City Express №7202 Кам’янське-Пас. — Дніпро — Синельникове-1 їде до кінцевої за маршрутом, а рейс №7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний у зворотному напрямку рушить вже незабаром.

Пункт незламості в Дніпрі
Пункт незламності на вокзалі станції Апостолове. Фото: Укрзалізниця

В Укрзалізниці зазначають, що вокзали у Дніпрі та області заживлені від генераторів. Наразі у пунктах незламності багато людей, але заряду та чаю вистачить на всіх.

Загалом цілодобово працюють 12 таких пунктів на вокзалах Дніпропетровської та Запорізької областей.

null
Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Запоріжжі забезпечили котельні електроживленням після російського обстрілу, який спричинив блекаут.

Крім того, через ворожі удари по Дніпропетровській області мешканці Дніпра та Кривого Рогу залишилися без світла та тепла.

війна поїздки Укрзалізниця Дніпро Запоріжжя обстріли
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації