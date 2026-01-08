Відновлено рух поїздів у Запоріжжі та Дніпрі після російських обстрілів

Поїзд. Фото: Укрзалізниця

Після російського обстрілу в Запоріжжі відновили рух поїздів у стандартному режимі. Крім того, у Дніпрі наразі повністю резервна теплотяга.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у четвер, 8 січня.

Ситуація з рухом поїздів у Запоріжжі та Дніпрі

Відхилення від графіка можна дізнатися на порталі uz-vezemo, а оновлення по приміських рейсах — в каналі приміського сполучення у Telegram або Viber.

"У разі вимушеного непотрапляння на рейс через наслідки обстрілу або затяжну повітряну тривогу — ми традиційно приймемо на наступному рейсі аналогічного напрямку за наявності на ньому місць", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Dnipro City Express №7202 Кам’янське-Пас. — Дніпро — Синельникове-1 їде до кінцевої за маршрутом, а рейс №7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний у зворотному напрямку рушить вже незабаром.

Пункт незламності на вокзалі станції Апостолове. Фото: Укрзалізниця

В Укрзалізниці зазначають, що вокзали у Дніпрі та області заживлені від генераторів. Наразі у пунктах незламності багато людей, але заряду та чаю вистачить на всіх.

Загалом цілодобово працюють 12 таких пунктів на вокзалах Дніпропетровської та Запорізької областей.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Запоріжжі забезпечили котельні електроживленням після російського обстрілу, який спричинив блекаут.

Крім того, через ворожі удари по Дніпропетровській області мешканці Дніпра та Кривого Рогу залишилися без світла та тепла.