Головна Новини дня Відключення світла у Дніпрі — що відомо

Відключення світла у Дніпрі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 01:04
Дніпро без світла 7 та 8 січня через обстріл РФ - що відомо
Місто без світла. Ілюстративне фото: REUTERS/Thomas Peter

Російські окупанти у середу ввечері, 7 січня, масовано атакували критичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Через це у Дніпрі стався блекаут, виникли перебої з теплом і не тільки.

Новини.LIVE розповідає все, що відомо станом на зараз.

Яка ситуація в Дніпрі через блекаут

Що каже Вілкул

Голова ради оборони міста Олександр Вілкул ввечері попередив, що у Дніпрі можливі серйозні аварійні відключення світла. Тож він закликав людей набрати на всяк випадок води, а також зарядити гаджети.

Через кілька годин, о 23:52, Вілкул написав про дуже складну ситуацію в Інгулецькому та частині Металургійного районах. Він поінформував, що енергетики працюють, але коли буде відновлена подача — наразі незрозуміло.

"Воду в системі утримуємо на генераторах, але до верхніх поверхів тиску не вистачить. Тому прошу набиратись на нижніх. По теплопостачанню. Йде відновлення, буде відкриватись кварталами, як перед новим роком. Одночасно з ліквідацією аварій. Лікарні працюють на генераторах. Всі пункти незламності працюють, всі отримали вказівку включати генератори при першій потребі", — додав голова ради оборони міста.

Також він попередив, що у сьогодні у четвер, електротранспорт в Інгулецькому районі вірогідно працювати не буде. Окрім того, школи і садочки в цьому ж районі працюватимуть 8 січня дистанційно.

Що каже Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов поінформував, що застосовуються всі алгоритми, які місто відпрацювало в попередні роки. Тож станом на зараз:

  • всі міські лікарні повністю переведено на генератори. Є необхідні запаси води. Лікувальний процес не зупиняється;
  • водовідведення в будинках підтримується альтернативними джерелами живлення;
  • канікули у школах подовжено ще на дві доби;
  • наразі у різних районах міста діє близько 130 колонок із технічною водою;
  • зранку у разі необхідності будуть розгорнуті пункти незламності. Загалом у місті їх 89;
  • також зранку можуть бути перебої з роботою електротранспорту.

До речі, канікули у школах продовжені також і в області, про що попередив глава Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Деталі від Міненерго, "Укренерго" та ЦПД

У Міністерстві енергетики України та "Укренерго" підтвердили, що через атаку РФ по енергетичній інфраструктурі наразі майже повністю знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області.

Також в "Укренерго" додали, що відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація.

На черговий терор відреагував і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, ця атака РФ є спробою створити гуманітарну катастрофу.

"Росіяни нанесли удари по критичній інфраструктурі — Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг без світла. Це навмисний терор цивільного населення, спроба створити гуманітарну катастрофу. Росія демонструє небажання завершувати війну і неповагу до плану миру Трампа", — написав він.

Окрім того, ворожу атаку та наслідки підтвердив віце-прем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громади та територій Олексій Кулеба.

У ДТЕК спростували інформацію про відновлення світла

Ввечері 7 січня у мережі ширилося кадри, де у повідомленні ДТЕК була інформація, що світло на Дніпропетровщині нібито повернуть до 17 липня 2027 року. Проте наразі ці дані спростовували, зазначивши, що це була помилка.

"Дніпропетровщина: інформація про повернення світла у 2027 році — помилка. У диспетчерській системі стався технічний збій. Перепрошуємо, що налякали й заплутали. Щойно закінчиться повітряна тривога і енергетики зможуть оглянути пошкодження, уточнимо терміни повернення світла", — сказано у дописі.

Нагадаємо, кілька годин тому ми теж писали, що у Дніпропетровській та Запорізькій областях внаслідок атаки РФ блекаут. Зокрема, у багатьох містах введені аварійні відключення світла, а також виникли проблеми з водою та мобільним зв'язком.

Також ми інформували, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко попередила про можливі перебої зі світлом починаючи з 8 січня. Причина в негоді.

Дніпро обстріли водопостачання теплопостачання війна в Україні блекаут
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
