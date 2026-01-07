Відео
Головна Новини дня У Дніпрі та Запоріжжі зникло електропостачання — що відомо

У Дніпрі та Запоріжжі зникло електропостачання — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 23:17
Відключення світла у Дніпрі та Запоріжжі 7 січня — яка ситуація з електропостачанням
Блекаут у Дніпрі. Фото: Суспільне

У Дніпропетровській та Запорізькій областях внаслідок російської атаки стався блекаут. У багатьох містах аварійні відключення світла, водопостачання та мобільний зв'язок.

Про ситуацію в регіонах повідомили керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул і очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

На Дніпропетровщині та Запоріжжі перебої зі світлом

Внаслідок атаки російської армії по Кривому Рогу в місті можливі тривалі аварійні відключення. Попередньо, також відомо про 8 поранених, двоє з них — у важкому стані.

"Можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії. На всяк випадок наберіть води і зарядіть гаджети, будь ласка. Все що можна утримати на генераторах — будемо тримати. У місті працюють всі пункти незламності", — повідомив Вілкул.

У Кривому Розі можливі відключення світла
Повідомлення Олександра Вілкула. Фото: скриншот з Telegram

Близько 22:00 у Дніпрі також пролунав потужний вибух, після кого місто занурилося в темряву. Місцеві мешканці повідомляють про стрибок напруги до 400 вольт та перебої із мобільним зв'язком.

Як повідомив Лукашук, наразі терміни відключення електроенергії невідомі. Він закликав мешканців області зробити запаси води, а також нагадав про роботу "Пунктів незламності".

"Поки що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів. Якщо у вас вдома наразі є вода — зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено. Нагадую, що мапу Пунктів незламності можна знайти в "Дії", — написав керівник Дніпровської облради.

Ситуація зі світлом на Дніпропетровщині 7 січня
Повідомлення Миколи Лукашука. Фото: скриншот з Telegram

У Запоріжжі також запроваджено аварійні відключення світла внаслідок обстрілу з боку РФ. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків атаки.

"Через ворожу атаку по Україні, в тому числі і у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання. Фахівці "Запоріжжяобленерго" працюють над відновленням і стабілізацією системи. Водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів — критична інфраструктура функціонує", — повідомив Іван Федоров.

У Запоріжжі відключення світла через удар РФ
Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот з Telegram

Крім того, в Дніпропетровській та Запорізькій областях призупинено рух приміських поїздів. Зокрема, йдеться про рейси сполученнями: 

  • Запоріжжя — Синельникове, 
  • Чаплине — Синельникове, 
  • Дніпро — Чаплине, 
  • П'ятихатки — Дніпро. 

Нагадаємо, у Львові в ніч проти 7 січня частина лікарень залишилися без світла та зупинився рух електротранспорту.

А також стало відомо, які графіки відключень світла будуть діяти на Одещині.

Запорізька область Дніпропетровська область обстріли війна в Україні відключення світла блекаут
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
