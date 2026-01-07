Відключення світла у Дніпрі та Запоріжжі 7 січня — яка ситуація з електропостачанням

Блекаут у Дніпрі. Фото: Суспільне

У Дніпропетровській та Запорізькій областях внаслідок російської атаки стався блекаут. У багатьох містах аварійні відключення світла, водопостачання та мобільний зв'язок.

Про ситуацію в регіонах повідомили керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул і очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Реклама

Читайте також:

На Дніпропетровщині та Запоріжжі перебої зі світлом

Внаслідок атаки російської армії по Кривому Рогу в місті можливі тривалі аварійні відключення. Попередньо, також відомо про 8 поранених, двоє з них — у важкому стані.

"Можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії. На всяк випадок наберіть води і зарядіть гаджети, будь ласка. Все що можна утримати на генераторах — будемо тримати. У місті працюють всі пункти незламності", — повідомив Вілкул.

Повідомлення Олександра Вілкула. Фото: скриншот з Telegram

Близько 22:00 у Дніпрі також пролунав потужний вибух, після кого місто занурилося в темряву. Місцеві мешканці повідомляють про стрибок напруги до 400 вольт та перебої із мобільним зв'язком.

Як повідомив Лукашук, наразі терміни відключення електроенергії невідомі. Він закликав мешканців області зробити запаси води, а також нагадав про роботу "Пунктів незламності".

"Поки що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів. Якщо у вас вдома наразі є вода — зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено. Нагадую, що мапу Пунктів незламності можна знайти в "Дії", — написав керівник Дніпровської облради.

Повідомлення Миколи Лукашука. Фото: скриншот з Telegram

У Запоріжжі також запроваджено аварійні відключення світла внаслідок обстрілу з боку РФ. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків атаки.

"Через ворожу атаку по Україні, в тому числі і у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання. Фахівці "Запоріжжяобленерго" працюють над відновленням і стабілізацією системи. Водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів — критична інфраструктура функціонує", — повідомив Іван Федоров.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот з Telegram

Крім того, в Дніпропетровській та Запорізькій областях призупинено рух приміських поїздів. Зокрема, йдеться про рейси сполученнями:

Запоріжжя — Синельникове,

Чаплине — Синельникове,

Дніпро — Чаплине,

П'ятихатки — Дніпро.

Нагадаємо, у Львові в ніч проти 7 січня частина лікарень залишилися без світла та зупинився рух електротранспорту.

А також стало відомо, які графіки відключень світла будуть діяти на Одещині.