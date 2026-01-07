Отключение света в Днепре и Запорожье 7 января — какая ситуация с электроснабжением

Блэкаут в Днепре. Фото: Суспільне

В Днепропетровской и Запорожской областях в результате российской атаки произошел блэкаут. Во многих городах аварийные отключения света, водоснабжения и мобильной связи.

О ситуации в регионах сообщили руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В результате атаки российской армии по Кривому Рогу в городе возможны длительные аварийные отключения. Предварительно, также известно о 8 раненых, двое из них — в тяжелом состоянии.

"Возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии. На всякий случай наберите воды и зарядите гаджеты, пожалуйста. Все что можно удержать на генераторах — будем держать. В городе работают все пункты несокрушимости", — сообщил Вилкул.

Сообщение Александра Вилкула. Фото: скриншот из Telegram

Около 22:00 в Днепре также прогремел мощный взрыв, после кого город погрузился в темноту. Местные жители сообщают о скачке напряжения до 400 вольт и перебоях с мобильной связью.

Как сообщил Лукашук, пока сроки отключения электроэнергии неизвестны. Он призвал жителей области сделать запасы воды, а также напомнил о работе "Пунктов несокрушимости".

"Пока по восстановлению энергоснабжения нет никаких прогнозов. Если у вас дома сейчас есть вода — сделайте запас. Особенно Павлоградский и Синельниковский районы, поскольку предприятие "ДЗД" также обесточено. Напоминаю, что карту Пунктов несокрушимости можно найти в "Дії", — написал руководитель Днепровского облсовета.

Сообщение Николая Лукашука. Фото: скриншот из Telegram

В Запорожье также введены аварийные отключения света в результате обстрела со стороны РФ. Энергетики уже работают над устранением последствий атаки.

"Из-за вражеской атаки по Украине, в том числе и в Запорожской области, действуют ограничения электроснабжения. Специалисты "Запорожьеоблэнерго" работают над восстановлением и стабилизацией системы. Водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов - критическая инфраструктура функционирует", — сообщил Иван Федоров.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот из Telegram

Кроме того, в Днепропетровской и Запорожской областях приостановлено движение пригородных поездов. В частности, речь идет о рейсах сообщениями:

Запорожье — Синельниково,

Чаплино — Синельниково,

Днепр — Чаплино,

Пятихатки — Днепр.

Напомним, во Львове в ночь на 7 января часть больниц остались без света и остановилось движение электротранспорта.

А также стало известно, какие графики отключений света будут действовать в Одесской области.