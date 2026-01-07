Видео
Главная Новости дня В Днепре и Запорожье исчезло электроснабжение — что известно

В Днепре и Запорожье исчезло электроснабжение — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 23:17
Отключение света в Днепре и Запорожье 7 января — какая ситуация с электроснабжением
Блэкаут в Днепре. Фото: Суспільне

В Днепропетровской и Запорожской областях в результате российской атаки произошел блэкаут. Во многих городах аварийные отключения света, водоснабжения и мобильной связи.

О ситуации в регионах сообщили руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Читайте также:

На Днепропетровщине и Запорожье перебои со светом

В результате атаки российской армии по Кривому Рогу в городе возможны длительные аварийные отключения. Предварительно, также известно о 8 раненых, двое из них — в тяжелом состоянии.

"Возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии. На всякий случай наберите воды и зарядите гаджеты, пожалуйста. Все что можно удержать на генераторах — будем держать. В городе работают все пункты несокрушимости", — сообщил Вилкул.

У Кривому Розі можливі відключення світла
Сообщение Александра Вилкула. Фото: скриншот из Telegram

Около 22:00 в Днепре также прогремел мощный взрыв, после кого город погрузился в темноту. Местные жители сообщают о скачке напряжения до 400 вольт и перебоях с мобильной связью.

Как сообщил Лукашук, пока сроки отключения электроэнергии неизвестны. Он призвал жителей области сделать запасы воды, а также напомнил о работе "Пунктов несокрушимости".

"Пока по восстановлению энергоснабжения нет никаких прогнозов. Если у вас дома сейчас есть вода — сделайте запас. Особенно Павлоградский и Синельниковский районы, поскольку предприятие "ДЗД" также обесточено. Напоминаю, что карту Пунктов несокрушимости можно найти в "Дії", — написал руководитель Днепровского облсовета.

Ситуація зі світлом на Дніпропетровщині 7 січня
Сообщение Николая Лукашука. Фото: скриншот из Telegram

В Запорожье также введены аварийные отключения света в результате обстрела со стороны РФ. Энергетики уже работают над устранением последствий атаки.

"Из-за вражеской атаки по Украине, в том числе и в Запорожской области, действуют ограничения электроснабжения. Специалисты "Запорожьеоблэнерго" работают над восстановлением и стабилизацией системы. Водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов - критическая инфраструктура функционирует", — сообщил Иван Федоров.

У Запоріжжі відключення світла через удар РФ
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот из Telegram

Кроме того, в Днепропетровской и Запорожской областях приостановлено движение пригородных поездов. В частности, речь идет о рейсах сообщениями:

  • Запорожье — Синельниково,
  • Чаплино — Синельниково,
  • Днепр — Чаплино,
  • Пятихатки — Днепр.

Напомним, во Львове в ночь на 7 января часть больниц остались без света и остановилось движение электротранспорта.

А также стало известно, какие графики отключений света будут действовать в Одесской области.

Запорожская область Днепропетровская область обстрелы война в Украине отключения света блэкаут
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
