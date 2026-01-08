Днепр без света 7 и 8 января из-за обстрела РФ - что известно

Город без света. Иллюстративное фото: REUTERS/Thomas Peter

Российские оккупанты в среду вечером, 7 января, массированно атаковали критическую инфраструктуру Днепропетровской области. Из-за этого в Днепре произошел блэкаут, возникли перебои с теплом и не только.

Новини.LIVE рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас.

Какая ситуация в Днепре из-за блэкаута

Что говорит Вилкул

Председатель совета обороны города Александр Вилкул вечером предупредил, что в Днепре возможны серьезные аварийные отключения света. Поэтому он призвал людей набрать на всякий случай воды, а также зарядить гаджеты.

Через несколько часов, в 23:52, Вилкул написал об очень сложной ситуации в Ингулецком и части Металлургического районах. Он проинформировал, что энергетики работают, но когда будет восстановлена подача — пока непонятно.

"Воду в системе удерживаем на генераторах, но до верхних этажей давления не хватит. Поэтому прошу набираться на нижних. По теплоснабжению. Идет восстановление, будет открываться кварталами, как перед новым годом. Одновременно с ликвидацией аварий. Больницы работают на генераторах. Все пункты несокрушимости работают, все получили указание включать генераторы при первой необходимости", — добавил председатель совета обороны города.

Также он предупредил, что в сегодня в четверг, электротранспорт в Ингулецком районе вероятно работать не будет. Кроме того, школы и садики в этом же районе будут работать 8 января дистанционно.

Что говорит Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что применяются все алгоритмы, которые город отработал в предыдущие годы. Поэтому по состоянию на сейчас:

все городские больницы полностью переведены на генераторы. Есть необходимые запасы воды. Лечебный процесс не останавливается;

водоотведение в домах поддерживается альтернативными источниками питания;

каникулы в школах продлены еще на двое суток;

сейчас в разных районах города действует около 130 колонок с технической водой;

утром в случае необходимости будут развернуты пункты несокрушимости. Всего в городе их 89;

также утром могут быть перебои с работой электротранспорта.

Кстати, каникулы в школах продолжены также и в области, о чем предупредил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Детали от Минэнерго, "Укрэнерго" и ЦПД

В Министерстве энергетики Украины и "Укрэнерго" подтвердили, что из-за атаки РФ по энергетической инфраструктуре сейчас почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Также в "Укрэнерго" добавили, что восстановительные работы начнутся сразу, как только позволит ситуация с безопасностью.

На очередной террор отреагировал и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он отметил, эта атака РФ является попыткой создать гуманитарную катастрофу.

"Россияне нанесли удары по критической инфраструктуре — Днепр, Запорожье, Кривой Рог без света. Это умышленный террор гражданского населения, попытка создать гуманитарную катастрофу. Россия демонстрирует нежелание завершать войну и неуважение к плану мира Трампа", — написал он.

Кроме того, вражескую атаку и последствия подтвердил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общества и территорий Алексей Кулеба.

В ДТЭК опровергли информацию о восстановлении света

Вечером 7 января в сети распространялось кадры, где в сообщении ДТЭК была информация, что свет на Днепропетровщине якобы вернут до 17 июля 2027 года. Однако эти данные опровергли, отметив, что это была ошибка.

"Днепропетровщина: информация о возвращении света в 2027 году — ошибка. В диспетчерской системе произошел технический сбой. Извиняемся, что напугали и запутали. Как только закончится воздушная тревога и энергетики смогут осмотреть повреждения, уточним сроки возвращения света", — сказано в заметке.

Напомним, несколько часов назад мы тоже писали, что в Днепропетровской и Запорожской областях в результате атаки РФ блэкаут. В частности, во многих городах введены аварийные отключения света, а также возникли проблемы с водой и мобильной связью.

Также мы информировали, что премьер-министр Юлия Свириденко предупредила о возможных перебоях со светом начиная с 8 января. Причина в непогоде.