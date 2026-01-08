Восстановлено движение поездов в Запорожье и Днепре после российских обстрелов

Поезд. Фото: Укрзализныця

После российского обстрела в Запорожье возобновили движение поездов в стандартном режиме. Кроме того, в Днепре сейчас полностью резервный тепловоз.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в четверг, 8 января.

Ситуация с движением поездов в Запорожье и Днепре

Отклонения от графика можно узнать на портале uz-vezemo, а обновления по пригородным рейсам — в канале пригородного сообщения в Telegram или Viber.

"В случае вынужденного непопадания на рейс из-за последствий обстрела или затяжной воздушной тревоги — мы традиционно примем на следующем рейсе аналогичного направления при наличии на нем мест", — говорится в сообщении.

Известно, что Dnipro City Express №7202 Каменское-Пас. — Днепр — Синельниково-1 едет до конечной по маршруту, а рейс №7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный в обратном направлении отправится уже вскоре.

В Укрзализныце отмечают, что вокзалы в Днепре и области запитаны от генераторов. Сейчас в пунктах несокрушимости много людей, но заряда и чая хватит на всех.

Всего круглосуточно работают 12 таких пунктов на вокзалах Днепропетровской и Запорожской областей.

Напомним, в Запорожье обеспечили котельные электропитанием после российского обстрела, который вызвал блэкаут.

Кроме того, из-за вражеских ударов по Днепропетровской области жители Днепра и Кривого Рога остались без света и тепла.