Восстановлено движение поездов в Запорожье и Днепре после российских обстрелов

Блэкаут в Запорожье и Днепре — в Укрзализныце объяснили движение
После российского обстрела в Запорожье возобновили движение поездов в стандартном режиме. Кроме того, в Днепре сейчас полностью резервный тепловоз.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в четверг, 8 января.
Ситуация с движением поездов в Запорожье и Днепре
Отклонения от графика можно узнать на портале uz-vezemo, а обновления по пригородным рейсам — в канале пригородного сообщения в Telegram или Viber.
"В случае вынужденного непопадания на рейс из-за последствий обстрела или затяжной воздушной тревоги — мы традиционно примем на следующем рейсе аналогичного направления при наличии на нем мест", — говорится в сообщении.
Известно, что Dnipro City Express №7202 Каменское-Пас. — Днепр — Синельниково-1 едет до конечной по маршруту, а рейс №7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный в обратном направлении отправится уже вскоре.
В Укрзализныце отмечают, что вокзалы в Днепре и области запитаны от генераторов. Сейчас в пунктах несокрушимости много людей, но заряда и чая хватит на всех.
Всего круглосуточно работают 12 таких пунктов на вокзалах Днепропетровской и Запорожской областей.
Напомним, в Запорожье обеспечили котельные электропитанием после российского обстрела, который вызвал блэкаут.
Кроме того, из-за вражеских ударов по Днепропетровской области жители Днепра и Кривого Рога остались без света и тепла.
