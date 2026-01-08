В Запорожье все котельные восстановили электропитание после обстрела

В Запорожье обеспечили котельные электропитанием — детали
В Запорожье в четверг, 8 января, обеспечили все котельные электропитанием после российского обстрела. Сейчас они работают в штатном режиме.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Котельные в Запорожье
Федоров отметил, что завершено переподключение с генераторов на центральные электросети.
"Подача тепла в дома продолжается", — добавил начальник ОВА.
Напомним, 7 января российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру Запорожья, в результате чего произошел блэкаут. Кроме того, были проблемы с водоснабжением и связью.
Кроме того, оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область. В Днепре и Кривом Роге произошел блэкаут.
