Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Запорожье обеспечили котельные электропитанием — детали

В Запорожье обеспечили котельные электропитанием — детали

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 07:22
В Запорожье все котельные восстановили электропитание после обстрела
Электрики. Фото: ДТЭК

В Запорожье в четверг, 8 января, обеспечили все котельные электропитанием после российского обстрела. Сейчас они работают в штатном режиме.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Котельные в Запорожье

Федоров отметил, что завершено переподключение с генераторов на центральные электросети.

"Подача тепла в дома продолжается", — добавил начальник ОВА.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 7 января российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру Запорожья, в результате чего произошел блэкаут. Кроме того, были проблемы с водоснабжением и связью.

Кроме того, оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область. В Днепре и Кривом Роге произошел блэкаут.

война Запорожье Запорожская область обстрелы теплоснабжение Иван Федоров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации