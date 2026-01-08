Видео
Главная Новости дня Отключение света в Запорожье — что известно

Отключение света в Запорожье — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 02:33
Блэкаут в Запорожье 7 и 8 января из-за атаки РФ
Блэкаут в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в среду вечером, 7 января, атаковали критическую инфраструктуру Запорожья и области. В городе из-за обстрелов произошел блэкаут, были проблемы с водой, связью и не только. 

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Читайте также:

Что известно об отключении света в Запорожье и области

По словам Федорова, из-за масштабного обесточивания в регионе мобильная связь работает в аварийном режиме.

"Все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи — этого ресурса хватит ориентировочно до 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления разворачивают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем", — информировал глава ОВА вечером.

Кроме того, в результате обесточивания в Запорожье не слышен сигнал воздушной тревоги. Через некоторое время Федоров написал, что медицинские учреждения в Запорожской области работают в штатном режиме. По его словам, больницы обеспечены электропитанием.

Также сейчас известно, что в городе постепенно уже восстанавливается водоснабжение.

"Почти все районы уже с водой. Заполнение сетей происходит поэтапно, чтобы избежать гидроударов и повреждений труб. Специалисты работают непрерывно", — говорилось в сообщении в 00:13.

Еще через некоторое время Федоров уточнил, что сотрудники водоканала несмотря на полный блэкаут в области почти полностью вернули воду. Кроме того, есть и другие результаты.

"Сейчас сотрудники тепловых сетей делают все возможное для того, чтобы как можно скорее при первой возможности вернуть тепло в наши дома. Сейчас развернуто по области уже более 200 пунктов несокрушимости. Все больницы перешли на генераторы, запас топлива есть и все необходимое в больницах уже работает. На заправочных станциях будет достаточное количество топлива, так что нет никаких причин для паники. Мобильные операторы также пока функционируют на аккумуляторных батареях", — сказал Иван Федоров в видеообращении.

По состоянию на 01:08 было известно, что на ключевых объектах напряжение восстановлено. В то же время работы по подаче электроэнергии продолжаются, прежде всего для объектов критической инфраструктуры.

"Более 200 жителей Запорожья уже обратились за помощью в пункты несокрушимости. На местах люди получают возможность согреться горячим чаем, зарядить гаджеты, остаться с ночевкой в тепле и безопасности", — проинформировал глава в последнем сообщении, которое было опубликовано в 01:24.

Что говорят в Минэнерго

В Министерстве энергетики Украины вечером 7 января подводили, что РФ ударила по энергетической инфраструктуре, в результате чего почти полностью были обесточены Запорожская и Днепропетровская области. Как рассказали в Минэнерго, критическая инфраструктура функционирует от резервного питания.

Напомним, что в Днепре вечером и этой ночью тоже произошел блэкаут, возникли перебои с теплом, водой и не только.

Кроме того, премьер-министр Юлия Свириденко предупредила, что с 8 января в Украине из-за непогоды могут быть перебои со светом вне графиков.

Запорожье Запорожская область Иван Федоров война в Украине отключения света блэкаут
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
