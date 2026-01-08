Блекаут у Запоріжжі 7 та 8 січня через атаку РФ

Блекаут у Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у середу ввечері, 7 січня, атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя та області. У місті через обстріл стався блекаут, були проблеми з водою, зв'язком і не тільки.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про відключення світла у Запоріжжі та області

За словами Федорова, через масштабне знеструмлення в регіоні мобільний зв'язок працює в аварійному режимі.

"Усі базові станції переводяться на акумуляторні батареї — цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі", — інформував глава ОВА ввечері.

Окрім того, внаслідок знеструмлення у Запоріжжі не чути сигнал повітряної тривоги. Через деякий час Федоров написав, що медичні заклади у Запорізькій області працюють у штатному режимі. За його словами, лікарні забезпечені електроживленням.

Також наразі відомо, що у місті поступово вже відновлюється водопостачання.

"Майже всі райони вже з водою. Заповнення мереж відбувається поетапно, щоб уникнути гідроударів і пошкоджень труб. Фахівці працюють безперервно", — йшлося у повідомленні о 00:13.

Ще через деякий час Федоров уточнив, що співробітники водоканалу попри повний блекаут в області майже повністю повернули воду. Окрім того, є й інші результати.

"Наразі співробітники теплових мереж роблять все можливе для того, щоб якомога швидше при першій можливості повернути тепло в наші оселі. Наразі розгорнуто по області вже більш ніж 200 пунктів незламності. Всі лікарні перейшли на генератори, запас палива є і все необхідне в лікарнях вже працює. На заправочних станціях буде достатня кількість палива, так що немає жодних причин для паніки. Мобільні оператори також наразі функціонують на акумуляторних батареях", — сказав Іван Федоров у відеозверненні.

Станом на 01:08 було відомо, що на ключових об'єктах напругу відновлено. Водночас роботи з подачі електроенергії продовжуються, насамперед для об'єктів критичної інфраструктури.

"Понад 200 мешканців Запоріжжя вже звернулися за допомогою до пунктів незламності. На місцях люди отримують можливість зігрітися гарячим чаєм, зарядити гаджети, залишитись із ночівлею у теплі та безпеці", — поінформував глава в останньому повідомленні, яке було опубліковано о 01:24.

Що кажуть у Міненерго

У Міністерстві енергетики України ввечері 7 січня підводили, що РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого майже повністю були знеструмлені Запорізька та Дніпропетровська області. Як розповіли у Міненерго, критична інфраструктура функціонує від резервного живлення.

Нагадаємо, що у Дніпрі ввечері та цієї ночі теж стався блекаут, виникли перебої з теплом, водою і не тільки.

Окрім того, прем'єр-міністр Юлія Свириденко попередила, що з 8 січня в Україні через негоду можуть бути перебої зі світлом поза графіками.