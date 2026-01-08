У Запоріжжі всі котельні відновили електроживлення після обстрілу

У Запоріжжі забезпечили котельні електроживленням — деталі
Дата публікації: 8 січня 2026 07:22
Електрики. Фото: ДТЕК
У Запоріжжі у четвер, 8 січня, забезпечили усі котельні електроживленням після російського обстрілу. Наразі вони працюють у штатному режимі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Котельні у Запоріжжі
Федоров зазначив, що завершено перепідключення з генераторів на центральні електромережі.
"Подача тепла в оселі триває", — додав начальника ОВА.
Нагадаємо, 7 січня російські загарбники атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя, внаслідок чого стався блекаут. Крім того, були проблеми з водопостачанням та звʼязком.
Крім того, окупанти масовано атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі та Кривому Розі стався блекаут.
