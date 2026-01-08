Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запоріжжі забезпечили котельні електроживленням — деталі

У Запоріжжі забезпечили котельні електроживленням — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 07:22
У Запоріжжі всі котельні відновили електроживлення після обстрілу
Електрики. Фото: ДТЕК

У Запоріжжі у четвер, 8 січня, забезпечили усі котельні електроживленням після російського обстрілу. Наразі вони працюють у штатному режимі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Котельні у Запоріжжі

Федоров зазначив, що завершено перепідключення з генераторів на центральні електромережі.

"Подача тепла в оселі триває", — додав начальника ОВА.

null
Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 січня російські загарбники атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя, внаслідок чого стався блекаут. Крім того, були проблеми з водопостачанням та звʼязком.

Крім того, окупанти масовано атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі та Кривому Розі стався блекаут.

війна Запоріжжя Запорізька область обстріли теплопостачання Іван Федоров
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації