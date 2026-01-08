Відео
Головна Новини дня Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією

Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 08:03
Нічна атака РФ на Дніпропетровщину — ППО збила 31 дрон, є руйнування
Пожежник на місці атаки. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Росія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область у ніч проти 8 січня. Упродовж ночі над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони знищили 31 російський безпілотник.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Читайте також:

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 

Попри ефективну роботу ППО, атака армії РФ спричинила пошкодження цивільної інфраструктури одразу в кількох районах області. У Криворізькому, Дніпровському та Павлоградському районах зафіксували руйнування та пожежі.

Обстріли Дніпропетровської області
Пожежники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Через обстріли частина регіону залишилася без електропостачання. Аварійні служби працюють над відновленням енергозабезпечення, вживаються всі необхідні заходи для якнайшвидшого повернення світла споживачам.

Дніпропетровська область обстріли
Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Пожежі також виникли на території Синельниківського району. Там зазнав пошкоджень магазин, частково зруйновано будівлю, а також понівечено гараж.

Окремо повідомляється про обстріли Нікопольського району. Російські війська застосовували FPV-дрони та артилерію, під ударом опинилися Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади.

За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, у Дніпрі пізно ввечері 7 січня лунали гучні вибухи. Стало відомо, що росіяни атакували критичну інфраструктуру в Дніпропетровській області. Внаслідок цього виникли масштабні відключення світла.

пожежа Дніпро Дніпропетровська область обстріли дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
