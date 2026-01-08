Нічна атака РФ на Дніпропетровщину — ППО збила 31 дрон, є руйнування

Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією
Росія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область у ніч проти 8 січня. Упродовж ночі над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони знищили 31 російський безпілотник.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину
Попри ефективну роботу ППО, атака армії РФ спричинила пошкодження цивільної інфраструктури одразу в кількох районах області. У Криворізькому, Дніпровському та Павлоградському районах зафіксували руйнування та пожежі.
Через обстріли частина регіону залишилася без електропостачання. Аварійні служби працюють над відновленням енергозабезпечення, вживаються всі необхідні заходи для якнайшвидшого повернення світла споживачам.
Пожежі також виникли на території Синельниківського району. Там зазнав пошкоджень магазин, частково зруйновано будівлю, а також понівечено гараж.
Окремо повідомляється про обстріли Нікопольського району. Російські війська застосовували FPV-дрони та артилерію, під ударом опинилися Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади.
За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, у Дніпрі пізно ввечері 7 січня лунали гучні вибухи. Стало відомо, що росіяни атакували критичну інфраструктуру в Дніпропетровській області. Внаслідок цього виникли масштабні відключення світла.
